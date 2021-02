Klose e Pioli insieme come ai tempi della Lazio, il tedesco farà uno stage da allenatore al Milan

Stefano Pioli e Miro Klose, due figure che negli anni sono state importantissime per la Lazio e che ora hanno preso strade diverse: Pioli siede sulla panchina del Milan, il tedesco è il vice allenatore di Flick al Bayern Monaco, prossimo avversario dei biancocelesti in Champions League. Eppure i due hanno stretto un legame molto forte che dura ancora oggi, anzi il panzer tedesco ha scelto proprio lui per svolgere il suo stage da allenatore, necessario per allenare nei massimi campionati. "Pioli è molto bravo: è onesto, è umano, è completo. Migliora i giocatori. Ha semplicemente bisogno di tempo. Deve conoscere i giocatori e loro devono conoscere lui", riporta la consueta rassegna stampa di Radosei. Poi due parole sul futuro: "Voglio fare un passo dopo l’altro, come ho fatto quando ero un giocatore. Mi piace molto fare il vice di Flick al Bayern, vediamo quanto durerà ancora. Qui posso imparare molto, ragiono su come mi muoverei io se fossi l’allenatore. Per il futuro sono aperto a tutto".

