Lazio, Basic a rischio per il Como: è da valutare. Le sue condizioni
RASSEGNA STAMPA - Sarri spera di ritrovare subito Toma Basic. Il croato ha saltato l'ultima gara contro il Verona per un problema fisico accusato contro la Fiorentina. Era uscito alla mezz'ora lasciando il posto a Vecino: non c'era ancora Taylor, era l'ultima partita di Guendouzi.
Il centrocampista ha sostenuto gli esami venerdì scorso a Villa Mafalda, proprio il giorno delle visite mediche del nuovo arrivato olandese. Sono state escluse lesioni, solo un'infiammazione all'addutore. Potrebbe quindi rientrare tra i convocati subito per la prossima partita contro il Como.
In settimana si capiranno meglio le sue condizioni. La ripresa a Formello è fissata per mercoledì pomeriggio, ci sarà tempo fino a domenica per lavorare sulla sfida contro la squadra di Fabregas.