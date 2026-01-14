Lazio, Cataldi o Rovella: chi sarà titolare? Sarri ha la soluzione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Una delle, poche, buone notizie di questo inizio 2026 è il ritorno di Nicolò Rovella. Il centrocampista, che non vedeva il campo dal derby del 21 settembre, è tornato a giocare uno spezzone di partita contro l'Hellas Verona al Bentegodi. Partito per essere il titolare della Lazio, la pubalgia e le sue conseguenze gli hanno impedito di mettersi a disposizione di Sarri e, a meno di sorprese, lo costringeranno a partire dalla panchina ancora per qualche settimana.

CATALDI - Poco male. La Lazio, d'altronde, ha riscoperto in Cataldi un titolare di alto livello. Un giocatore capace di caricarsi la squadra sulle spalle da un punto di vista tecnico e di leadership. Lui, capitano senza fascia, che un anno fa era stato mandato a Firenze dove rischiava di restare se non fosse andato via Palladino. In 18 presenze, come scrive il Messaggero, vanta l'84% di precisione passaggi ed è uno dei calciatori che corre di più di tutto il campionato. Lucido e freddo per Sarri è diventato un elemento indispensabile.

CHI AVRA' LA MEGLIO? - Ma da inizio febbraio il Comandante dovrà fare una scelta. Rovella tornerà a disposizione quasi completa, si riaprirà il ballottaggio e dei due solo uno potrà giocare titolare. Chi? A decretarlo potrebbe essere l'avversario. Stando a quanto scrive il quotidiano, infatti, la differenza tattica tra l'uno e l'altro giocatore potrebbe determinarne la titolarità in base alle caratteristiche dell'undici che si troveranno di fronte fino al termine della stagione. Se dovesse servire una giocatore di rottura e dinamismo, allora la scelta ricadrebbe su Rovella. Se la Lazio, invece, dovesse avere necessità di tempi di gioco e quantità, in quel caso in campo scenderebbe Cataldi da titolare.