Lazio, cresce l'attesa per il derby: raggiunta quota 28mila

Meno quattro al derby. Il campionato è iniziato da pochi giorni ma il prossimo weekend riserverà subito la sfida delle sfide per Lazio e Roma. Le due compagini sono pronte a sfidarsi all'Olimpico, in uno stadio che potrebbe presto andare verso il tutto esaurito. Curva Nord e Distinti sono già sold-out, rimane della disponibilità in Tribuna Tevere. I dati aggiornati alla serata di ieri, parlavano chiaro: quasi 9mila biglietti già staccati, che vanno ad aggiungersi ai 19.300 abbonati. Superata quindi quota 28.000 sponda Lazio. I tifosi sono pronti, stando a quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, potrebbe essere organizzata una coreografia in onore di Fabrizio Piscitelli.

