Lazio, è un amore senza fine: col Sassuolo i tifosi tagliano un traguardo

RASSEGNA STAMPA - È un amore senza fine e confine quello dei tifosi per la Lazio. Nonostante l’anno non sia iniziato nel migliore dei modi, non hanno fatto nessun passo indietro. Sempre pronti a schierarsi al suo fianco per dare quella spinta in più e quel sostegno necessario per raggiungere l’obiettivo. Da quando è iniziata la stagione non hanno mai mancato un appuntamento e quanto accaduto in occasione della gara di oggi contro il Sassuolo, ne è la conferma. Il Mapei Stadium si colorerà con vessilli biancocelesti, saranno talmente tanti a tal punto da non poter essere contenuti tutti nel settore dedicato. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è la trasferta più numerosa in assoluto dall’inizio del campionato a oggi, stabilendo così un nuovo record. Considerando solo i match in trasferta, escluso il derby d’andata, oltre sedicimila laziali hanno accompagnato in giro per l’Italia la squadra di Sarri.

