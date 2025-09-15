Lazio, l'attacco torna opaco: la staffetta Castellanos - Dia non funziona
15.09.2025 11:15 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Quanta fatica in attacco. Pochissimi spunti e occasioni, un lontano parente della Lazio spumeggiante della seconda di campionato. In attacco, il nulla totale. Castellanos ci prova per un'ora, ma nulla che porti a qualcosa di concreto. Con Dia, esclusa una conclusione parata da Muric, lo stesso vuoto. Anzi, secondo il Corriere dello Sport, c'è stato anche meno raccorto tra centrocampo e attacco con il senegalese in campo. I due attaccanti della Lazio adesso sono alternativi, mentre prima si dividevano l'attacco biancoceleste. Ora devono essere più incisivi, ma va anche detto che devono essere serviti meglio.