Lazio, la situazione infortunati spaventa Sarri: il punto sull'infermeria

RASSEGNA STAMPA - La Salernitana ha mandato ko la Lazio e anche Zaccagni. Il numero venti, nel tentativo di agganciare il cross ricevuto da Felipe Anderson, è caduto male e, come confermato da Sarri, ha riscontrato “un problema articolare all’anca, non muscolare”. Il biancoceleste, riporta il Corriere dello Sport, ha lasciato l’Arechi in stampelle e questa mattina si sottoporrà agli esami strumentali necessari per approfondire l’entità dell’infortunio. Una preoccupazione in più per il tecnico, che si aggiunge a quella per Casale, ancora i box per una lesione all’adduttore, e Romagnoli, costretto a rinunciarci il giorno prima del match a causa di un problema al polpaccio rimediato nel corso della rifinitura.

I tempi di recupero non coincidono affatto con il calendario che si preannuncia fitto. Ci vorranno 15 giorni più o meno per riavere l’ex Milan a disposizione, forse potrebbe farcela per la trasferta a Verona. Nel mezzo ci sono Celtic, Cagliari e Genoa in Coppa Italia. Data da cerchiare in rosso, anche il compagno di reparto potrebbe farcela a strappare la convocazione. Le valutazioni saranno quotidiane, osservato speciale anche Rovella. Un mezzo sorriso al mister lo strappa Luis Alberto che, squalificato in campionato, ci sarà in Champions.

