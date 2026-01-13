Lazio, Olimpico on the road: lo spettacolo di Verona si prende la scena

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Erano a Verona, ma sembrava di giocare in casa. Al triplice fischio, oltre ai tre punti conquistati, restano soprattutto le immagini di un settore ospiti trasformato in uno spettacolo biancoceleste. Al Bentegodi i tifosi della Lazio hanno dato vita a una coreografia straordinaria, colpendo profondamente squadra e allenatore per partecipazione e calore. A sottolinearlo per primo è stato Maurizio Sarri nel post-partita, con parole di grande elogio: "Sono felice di aver vinto anche per loro. Ho tanti anni e tanta esperienza, ma raramente mi è capitato di entrare in uno stadio in trasferta e vedere una scena del genere. È stato bellissimo, quasi commovente. Regalargli una soddisfazione è qualcosa che ci ripaga".

Circa 2.500 laziali hanno invaso Verona, rendendo lo stadio avversario molto simile all’Olimpico, come hanno evidenziato anche cronisti e addetti ai lavori a bordo campo. Al centro del settore campeggiava lo striscione “Tutta Roma è qui per te”, accompagnato da decine di altri dedicati ai quartieri della Capitale: da Ponte Milvio a Ostia, passando per San Lorenzo, Centocelle, Pigneto, Rebibbia, Torrevecchia e molti altri. Una vera e propria mappa di Roma sugli spalti, impossibile da elencare per intero.

Ai complimenti di Sarri si è unito anche Manuel Lazzari, protagonista del cross che ha portato all’autogol decisivo di Nelsson: "Non ci sono più parole per i nostri tifosi. Anche fuori casa sembra di giocare all’Olimpico. Un applauso a loro, siamo felici di avergli regalato questa vittoria". Entusiasta anche Kenneth Taylor, subito titolare al debutto, che sui social ha condiviso le immagini della partita e del settore ospiti: "Debutto e vittoria. Grazie laziali, siete stati fantastici!"

Per tutta la stagione il sostegno non è mai mancato, in casa e fuori, nonostante critiche e polemiche legate soprattutto al mercato estivo bloccato. La risposta degli spalti è stata ancora una volta forte e chiara: quasi sempre sold out e numeri impressionanti, come i 6.000 tifosi presenti a Reggio Emilia contro il Sassuolo.