Lazio, Olimpico on the road: lo spettacolo di Verona si prende la scena

13.01.2026 08:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, Olimpico on the road: lo spettacolo di Verona si prende la scena
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Erano a Verona, ma sembrava di giocare in casa. Al triplice fischio, oltre ai tre punti conquistati, restano soprattutto le immagini di un settore ospiti trasformato in uno spettacolo biancoceleste. Al Bentegodi i tifosi della Lazio hanno dato vita a una coreografia straordinaria, colpendo profondamente squadra e allenatore per partecipazione e calore. A sottolinearlo per primo è stato Maurizio Sarri nel post-partita, con parole di grande elogio: "Sono felice di aver vinto anche per loro. Ho tanti anni e tanta esperienza, ma raramente mi è capitato di entrare in uno stadio in trasferta e vedere una scena del genere. È stato bellissimo, quasi commovente. Regalargli una soddisfazione è qualcosa che ci ripaga".

Circa 2.500 laziali hanno invaso Verona, rendendo lo stadio avversario molto simile all’Olimpico, come hanno evidenziato anche cronisti e addetti ai lavori a bordo campo. Al centro del settore campeggiava lo striscione “Tutta Roma è qui per te”, accompagnato da decine di altri dedicati ai quartieri della Capitale: da Ponte Milvio a Ostia, passando per San Lorenzo, Centocelle, Pigneto, Rebibbia, Torrevecchia e molti altri. Una vera e propria mappa di Roma sugli spalti, impossibile da elencare per intero.

Ai complimenti di Sarri si è unito anche Manuel Lazzari, protagonista del cross che ha portato all’autogol decisivo di Nelsson: "Non ci sono più parole per i nostri tifosi. Anche fuori casa sembra di giocare all’Olimpico. Un applauso a loro, siamo felici di avergli regalato questa vittoria". Entusiasta anche Kenneth Taylor, subito titolare al debutto, che sui social ha condiviso le immagini della partita e del settore ospiti: "Debutto e vittoria. Grazie laziali, siete stati fantastici!"

Per tutta la stagione il sostegno non è mai mancato, in casa e fuori, nonostante critiche e polemiche legate soprattutto al mercato estivo bloccato. La risposta degli spalti è stata ancora una volta forte e chiara: quasi sempre sold out e numeri impressionanti, come i 6.000 tifosi presenti a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.