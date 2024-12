Lazio, Provedel attenzione! A Lecce titolare, ma le gerarchie possono cambiare

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il ko contro l’Inter ha scioccato tutti, la Lazio e Baroni hanno accusato il colpo ma hanno promesso di ripartire dal Lecce, il tecnico ha chiesto una risposta per mettere a tacere ogni critica. Al Via del Mare è atteso il riscatto di tutti a partire dal portiere che, contro i nerazzurri ci ha messo del suo. Nonostante questo, si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero, l’allenatore non ha intenzione di mettere in discussione Provedel.

Nella gara contro i salentini Baroni ripartirà dal classe ’94, ma dovrà tornare sul trend visto dal Genoa al Ludogorets con la media di 0,3 gol incassati. Provedel dovrà impegnarsi a tornare al più presto quello di una volta, altrimenti la concorrenza con Mandas, finora preferito solo in coppa, inizierà a farsi seria. Il greco si è rivelato un gran colpo in prospettiva ed è in attesa del prolungamento di contratto fino al 2029 con tanto di aumento da 180 mila euro che sarà firmato nella prossima chiamata da Formello.

