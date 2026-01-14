Lazio, Ratkov ci prova: punta il Como e insidia Noslin in attacco
RASSEGNA STAMPA - Il Como può essere la sua grande occasione. Quantomeno ci proverà, Petar Ratkov. Ha una settimana per convincere Sarri, a partire dalla ripresa di mercoledì pomeriggio dopo due giorni di riposo. Già contro il Verona ha fatto il suo esordio da subentrato, giocando al posto di Noslin; ora proverà a insidiare proprio l'olandese per una maglia da titolare al centro dell'attacco.
Non sarà facile, ma non è nemmeno così scontata la panchina del serbo. Come riportato da Il Corriere dello Sport, tutto dipenderà dagli allenamenti dei prossimi giorni e della sensazioni che trasmetterà al tecnico biancoceleste. Al Bentegodi ha avuto qualche spunto, ma deve migliorare la sua condizione.
In trentacinque minuti giocati, comunque, è stato il secondo giocatore per velocità media (19.618 km/h) dopo Lazzari (19.734 km/h), che ha propiziato l'autogol di Nelsson. Resta il rammarico per l'occasione nel finale, con la grande girata verso Cancellieri e il mancato passaggio di ritorno. L'esterno aveva puntato la porta, ignorando totalmente l'inserimento di Ratkov. Ora il serbo cercherà in tutti di modi di conquistare Sarri per riuscire a debuttare dal primo minuto lunedì contro il Como.