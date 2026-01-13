Lazio, Ratkov vuole convincere Sarri: col Como cerca la titolarità
RASSEGNA STAMPA - Sarà una settimana più soft a livello di preparazione per la Lazio di Maurizio Sarri. Non tanto per i carichi e la mole di lavoro, quanto più per il tempo a disposizione visto il monday night.
Due giorni di riposo concessi da Sarri alla rosa, oggi altre 24 ore di relax. La ripresa a Formello è fissata per domani, mercoledì 14 gennaio alle 15. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico ha programmato una doppia seduta per giovedì (ore 10 e ore 15), venerdì e sabato sgambate alle 15, mentre domenica la rifinitura alle 16.
Contro il Como tornerà Zaccagni dopo il turno di squalifica scontato. Il capitano si riprenderà la maglia sulla fascia sinistra, a destra - mercato a parte - ballottaggio tra Cancellieri e Isaksen. Al centro Ratkov proverà a convincere Sarri a concedergli una chance dal primo minuto, a centrocampo Taylor cerca il bis dall'inizio. A fine settimana verranno valutate le condizioni di Basic: ha scongiurato la lesione muscolare, contro il Napoli si è fermato per un'infiammazione all'adduttore.