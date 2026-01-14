Lazio, record presenze: Marusic come D'amico? Il suo obiettivo è Radu...

RASSEGNA STAMPA - Adam Marusic è pronto a diventare uno dei giocatori più presenti nella storia della Lazio. Arrivato nell'estate del 2017 dall'Oostende, il terzino montenegrino conta attualmente 335 partite ufficiali con la maglia biancoceleste. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, se dovesse scendere in campo nella partita contro il Como anche solo per un secondo, allora entrerebbe nella top-10 dei calciatori che hanno indossato di più la maglia biancoceleste. Toccando quota 336 presenze, infatti, eguaglierebbe Vincenzo D'Amico e si lancerebbe in una scalata che in tempi recenti hanno fatto solo quattro suoi ex compagni: Ciro Immobile (8°, 340), Sergej Milinkovic-Savic (7°, 341), Senad Lulic (4°, 371) e Stefan Radu (1°, 427).

PROSPETTIVE - Nel corso di questa stagione, a meno di enormi sorprese, Adam Marusic salirà rapidamente la classifica. Nelle prossime giornate proverà ad agganciare Immobile e Milinkovic, poi toccherà ad Aldo Puccinelli, sesto con 343 presenze. E non si fermerà qui. Il rinnovo del contratto fino al 2028, con opzione per il 2029, renderà Marusic una vera e propria bandiera del club, al punto da poter puntare di avvicinarsi alla top-3 già nel corso della prossima stagione. L'obiettivo, infatti, è quello di superare Lulic e Paolo Negro, quest'ultimo attualmente quarto con 378 partite (43 in più di Marusic).

IL PODIO - Più distanti ma non irraggiungibili il terzo posto di Wilson (396) e il secondo di Favalli (401). Il sogno, però, è quello di superare il suo ex compagno di squadra. Oggi Radu è il giocatore con più presenze nella storia della Lazio, con 427. Senza coppe europee sarà un traguardo complicato da tagliare per Marusic, ma se la Lazio dovesse tornare a giocare in Europa, allora potrebbe diventare un obiettivo ambizioso.