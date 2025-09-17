Lazio | Romagnoli, tifoso dal futuro incerto: attesi i suoi agenti a Formello

RASSEGNA STAMPA - Quel giorno è arrivato e per lui è stato quanto mai rapido. Da oggi Alessio Romagnoli torna in campo a Formello per preparare quella partita che fin da bambino sognava di giocare. Gli scarpini ai piedi, la maglia di Nesta sulle spalle e una voglia matta di giocare per la Lazio come faceva il suo idolo. Nelle notti più placide, si vedeva eroe del derby: pronto a staccare di testa - una specialità della casa - per battere il portiere avversario e correre senza freni baciando quell'aquila che portava sul petto. Solo un sogno di un ragazzo cresciuto con la Lazio nel cuore o, almeno, così sembrava. Nell'ultima stracittadina quelle favole che si raccontava da bambino, quelle immagini che vedeva passare nella sua mente - come se fosse un rewind di qualcosa di già accaduto - sono diventate realtà. Su cross di Luca Pellegrini, altro tifoso laziale, Romagnoli salta più in altro di tutti e batte Svilar anticipando Mancini. Una scena per lui già vista, già vissuta, ma mai così carica di emozione. Il sogno è diventato realtà, ma sogno chiama sogno e ora per lui nel cassetto c'è quello di tornare a vincerlo, magari replicando quanto avvenuto solo pochi mesi fa.

L'OFFERTA RIFIUTATA PER ROMAGNOLI - Pensa al presente Alessio Romagnoli, al massimo all'immediato futuro, non va oltre. Sa che oggi quel che conta di più è la Lazio, poi avrà modo di tornare a discutere negli uffici di Formello. Già quest'estate, a dire il vero, a fermare la sua partenza e quella di altri compagni era stato l'arrivo di Maurizio Sarri. Salvatore per l'ambiente, ma soprattutto per la società. Da bravo pompiere ha spento le fiamme, ma non ha potuto far nulla sui quei minacciosi carboni ardenti che starà alla dirigenza gestire. In estate una prima offerta era arrivata. Dal Qatar un club si era spinto fino a 5 milioni di euro per il suo cartellino, ma, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, l'offerta è stata rispedita al mittente. Romagnoli ha accettato di restare sotto la gestione del Comandante, quell'allenatore con il quale si è espresso ai suoi massimi livelli nella stagione 2022/2023, quella del secondo posto. A facilitare la sua permanenza è stato il suo amore per la Lazio, che non avrebbe mai lasciato da sola in un momento così complicato.

IL RINNOVO - E ora? Ora Romagnoli farà di tutto per riportare la Lazio dove merita, ma a breve tornerà a farsi sentire. La promessa mai mantenuta nell'estate del 2023, quella di un adeguamento di contratto in caso di qualificazione in Champions League, ora deve essergli riconosciuta. In estate doveva avvenire un incontro tra gli agenti e Lotito, ma è stato rimandato. Stando a quanto scrive il quotidiano, dovrebbe essere recuperato a breve. Le parti torneranno a parlare di quel ritocco dell'ingaggio, già oggi tra i più elevati della rosa, con il calciatore che sarebbe disposto anche a spalmarlo allungando la scadenza del suo contratto, attualmente fissata al 2027. La trattativa dovrebbe riprendere a breve, ma con la consapevolezza che fino a gennaio non si potrà mettere nulla nero su bianco.

