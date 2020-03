Lazio, Strakosha da scommessa a certezza: i numeri

RASSEGNA STAMPA - Thomas Strakosha è un punto fermo della Lazio. Quanto tempo è passato da quella sfida a San Siro, quando Inzaghi lo lanciò tra i titolari per l'infortunio di Marchetti. Settimana dopo settimana, il numero uno ha scalato le gerarchie diventando prima un titolare e poi uno dei fedelissimi del tecnico biancoceleste. I numeri di questa stagione poi sono impressionanti con appena 23 gol subiti che hanno fatto della Lazio la miglior difesa del campionato. Il massimo difensore albanese, secondo quanto riporta la classica rassegna stampa di Radiosei, è entrato nella top ten dei portieri con più presenze con l'aquila sul petto. Strakosha è decimo con 154 gare disputate e ha superato una bandiera come Bob Lovati. Thomas spera che il campionato possa riprendere per superare Uber Gradella (fermo 159) e Ivano Blason (162). Più distanziati gli altri in una classifica che vede Luca Marchegiani in testa con 339 gare, seguito da Idilio Cei (288), Ezio Sclavi (250), Angelo Peruzzi (226), Felice Pulici (202), Federico Marchetti (194) e Lucidio Sentimenti IV (170). Strakosha è ancora giovane e gode della fiducia dell'ambiente. Chissà che il portiere non possa scalare ancora la classifica e, perché no, conquistare la vetta. Da scommessa è diventato una certezza e ora il ragazzo nato ad Atene non vuole smettere di stupire.

SERIE A, QUATTRO CLUB NON HANNO PAGATO GLI STIPENDI

SERIE A, TAGLI STIPENDI? PRIMA ACCORDO LEGA - AIC

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE