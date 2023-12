Pietro Sermonti: "Sto con Allegri, in confronto alla bruttezza della Roma..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Lo stile di gioco di Massimiliano Allegri è un tema sempre molto dibattuto in ambito Juventus. C'è chi sta con lui e chi contro di lui, non ci sono vie di mezzo. A proposito, ne ha parlato in una lunga intervista a Sportweek anche l'attore romano Pietro Sermonti, grande tifoso bianconero. Il suo pensiero è chiaro: ritiene il tecnico toscano un grande allenatore, anche se oggettivamente il gioco pecca un po' ogni tanto. "A volte penso che potremmo giocare meglio. E in confronto alla bruttezza di altre squadre come la Roma di Mou, noi sembriamo i globetrotters", dice. Una simpatica battuta, con una piccola frecciatina, verso la squadra giallorossa e l'ex tecnico dell'Inter, che però spiega perfettamente la sua visione delle cose.