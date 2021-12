Roma alle prese con nuove grane: un calciatore è no vax

E' allarme Covid in casa Roma non solo per il timore che dai tamponi molecolari di ieri esca qualche calciatore positivo ma anche per la scelta di un giocatore titolare che ha deciso di non sottoporsi al vaccino. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, viste le nuove disposizioni del Governo, dal 10 gennaio non potrà più scendere in campo in assenza di green pass rafforzato che si ottiene solo mediante ciclo vaccinale completo o guarigione dal Covid.

Per questo motivo la società giallorossa sta studiano il da farsi: se il giocatore non deciderà di vaccinarsi non potrà più giocare e per ovvi motivi la Roma dovrebbe pensare a intervenire sul mercato e anche a un possibile taglio di stipendio come accaduto al Bayern Monaco con Kimmich e Gnabry.

