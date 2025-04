Roma, due rientri per Ranieri: piove sul bagnato per Pellegrini, ma al derby...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il derby, Baroni e Ranieri per sfidarsi in un match che non segnerà solo la supremazia dentro i confini della città, ma anche un crocevia fondamentale per la corsa Champions di Lazio e Roma. Nel frattempo, Claudio Ranieri non ha perso tempo, tornando subito al lavoro a Trigoria in vista della partita più sentita dell’anno. Come riporta il Corriere dello Sport, a destra il tecnico torna a respirare: Saelemaekers e Rensch, infatti, sono tornati a disposizione e non salteranno la stracittadina. L'ex Milan ha scontato la giornata di squalifica rimediata per il giallo ricevuto nella trasferta di Lecce. Il belga, salvo sorprese e mosse inaspettate, sarà il titolare sulla corsia destra contro la Lazio.

Ci sarà anche l'opzione Rensch, che nella giornata di ieri ha fatto il suo rientro in gruppo dopo la lesione all’adduttore che l’ha tenuto ai box per tre settimane intere. Saelemaekers, del resto, è la prima scelta, mentre Rensch la seconda. Saud invece è fuori per una lesione al tendine del ginocchio rimediata mentre giocava con l’Arabia Saudita, durante la pausa per le nazionali.

Pellegrini invece sogna un’altra notte magica, ma tra errori e giornate no, non riesce a trovare una quadra, complici anche i problemi fisici che lo stanno tormentando. Contro la Juve è rimasto in panchina a causa di una botta al polpaccio rimediata in allenamento ma non è così grave. Pellegrini dovrebbe aggregarsi nuovamente al gruppo domani. Quindi avrà tempo e modo di farsi trovare pronto per il derby,