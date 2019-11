Supercoppa: a breve i prezzi dei biglietti. Ecco come ottenere il visto turistico

Ancora pochi giorni e tutto sarà definito. La prossima settimana dovrebbero arrivare tutte le informazioni relative alla Supercoppa Italiana che Lazio e Juventus si contenderanno in terra araba. Non ci sono ancora notizie sui prezzi dei biglietti e sulle modalità di vendita, ma una cosa è certa: lo sbarco a Riad, per la prima volta nella storia, sarà facilitato dalla possibilità di ottenere un visto turistico. Dallo scorso settembre infatti, l'Arabia Saudita ha aperto al turismo internazionale e adesso visitare il Paese è molto più semplice rispetto a prima.

Un visto elettronico si può ottenere attraverso il portale https://visa.visitsaudi.com

LE RIFORME IN ARABIA: Quella relativa al visto turistico non è la sola grande novità. Come spiega la rassegna di Radiosei, per promuovere l'immagine del territorio, da quest'anno le donne straniere non sono più obbligate ad indossare l'abaya, il tipico indumento femminile dei paesi musulmani. Lo scorso anno, a Gedda, erano risevati solo alcuni settori alle donne: quest'anno invece potranno acquistare il biglietto dove preferiscono. La Lega Calcio ha convinto gli organizzatori ad abolire ogni tipo di restrizione.

