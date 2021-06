Valzer allenatori, la Lazio e le altre: tutte le panchine ancora scoperte

La Lazio e Sarri oggi si incontrano ed entro fine settimana potrebbe arrivare la fumata bianca per la panchina biancoceleste. Sullo sfondo rimangono Gotti e Pirlo, che avrebbero anche altre opportunità visto che ancora più di una panchina in Serie A è scoperta. Ieri è arrivata la conferma di Italiano allo Spezia che ha occupato una casella, togliendo un'opportunità a Sampdoria, Sassuolo e le altre. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei per l'allenatore blucerchiato decisivo sarà l'incontro tra Dionisi e l'Empoli: se il tecnico dovesse restare in Toscana, Ferrero punterebbe su Iachini o Gotti. In caso di addio di Dionisi, Corsi virerebbe su Liverani o Andreazzoli. A Venezia resta Zanetti reduce dalla storica promozione, tanto che l'Udinese sta allacciando i contatti con Maran. Il Sassuolo è passato in pole per Giampaolo, mentre l'Hellas Verona riflette su Di Francesco che nel caso dovrebbe liberarsi dal Cagliari. I sardi proseguiranno con Semplici, mentre il Genoa dovrebbe confermare Ballardini: decisivo un incontro con Preziosi.

