Calciomercato Lazio, Bonazzoli per Lotito è più che un'idea. Ma Iervolino...

Fonte: SportItalia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Federico Bonazzoli piace alla Lazio e non poco. Per questo recentemente, Lotito ha proposto lo scambio con Fares alla Salernitana. Il club granata però ha declinato la proposta in quanto non interessata al giocatore. Il protagonista del gol contro il Milan è finito anche nel mirino della Cremonese e Spezia, ma a stroncare il sogno dei tre club è stato il presidente Iervolino che all'uscita dal Mary Rosy ha spiegato "Mercato? A giugno abbiamo fatto cose importanti e sicuramente faremo altro nonostante gli ultimi arrivi. Bonazzoli? Federico è un pilastro di questa squadra, sono solo voci".

Scritto il 5/01