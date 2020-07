Genoa - Inter, le formazioni ufficiali: Eriksen dal 1’, in attacco Lautaro-Lukaku

Tutto pronto allo stadio Ferraris di Genova per il match tra Genoa e Inter. Gara importante per le due squadre: in ottica salvezza per la prima e per il secondo posto per lla compagine di Conte. Queste le scelte dei due allenatori.



GENOA (3-5-2): Perin; Zapata, Romero, Goldaniga; Ankersen, Rovella, Behrami, Jagiello, Criscito; Favilli, Pinamonti. A disposizione:Ichazo, Marchetti, Barreca, Biraschi, Eriksson, Ghiglione, Pandev, Schone, Destro, Bianchi, Cassata, Masiello. Allenatore: Davide Nicola.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin; Moses, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, De Vrij, Sanchez, Young, Borja Valero, Esposito, Pirola, Agoume, D’Ambrosio, Candreva, Bastoni. Allenatore: Antonio Conte.

