Udinese - Lazio, le statistiche: dai numeri di Immobile alle prime volte di Acerbi e Correa

Nella 28ª giornata di Serie A la Lazio sarà impegnata in casa dell'Udinese domenica alle ore 15:00. I friulani hanno vinto il match di andata dopo 12 gare consecutive senza successo contro i biancocelesti, ma il bilancio complessivo sorride ai capitolini. Dolci ricordi per Correa e Acerbi alla Dacia Arena dove hanno trovato i loro primi gol con la maglia della Lazio, mentre Immobile ha segnato 9 reti negli 11 precedenti contro i bianconeri. A caccia del suo 150° centro il Serie A, il bomber partenopeo spera di uscire da una delle strisce negative senza segnare più lunghe da quando è in biancoceleste. Di seguito tutte le statistiche del match.

- Sono 83 i confronti totali tra Lazio e Udinese, di cui 38 vinte dai biancocelesti. 25 i successi dei friulani e 20 i pareggi. 133 i gol segnati dai capitolini contro i 105 dei bianconeri.

- L’Udinese ha vinto nel match d’andata contro la Lazio: è dalla stagione 2004/05 che non riesce a battere i biancocelesti due volte all’interno dello stesso campionato di Serie A.

- Prima della sconfitta nella gara di andata la Lazio aveva inanellato 12 risultati utili consecutivi contro l'Udinese, 10 vittorie e 2 pareggi.

- L’ultimo successo casalingo dell’Udinese contro la Lazio in Serie A è datato aprile 2013 (1-0, rete di Di Natale): da allora in Friuli cinque successi biancocelesti e due pareggi (entrambi per 0-0).

- Nelle ultime cinque giornate di campionato solamente tre squadre sono rimaste imbattute in Serie A: l’Inter, la Juventus e l’Udinese (per i friulani due vittorie e tre pareggi).

- L’Udinese arriva da tre successi casalinghi consecutivi in Serie A (non arriva a quattro da aprile 2019) e da quattro clean sheets interni di fila: solo a marzo 1981 è arrivata a cinque gare di fila in casa con la porta inviolata in uno stesso massimo campionato.

- La Lazio ha perso tutte le ultime tre gare fuori casa in Serie A: con Inzaghi in panchina non è mai arrivata a quattro ko in trasferta consecutivi nella competizione (ultima volta a novembre 2015 con Pioli).

- La Lazio anche contro il Crotone ha trovato il gol nel primo quarto d’ora di gioco: i biancocelesti hanno realizzato 10 reti nei primi 15 minuti, più di qualsiasi altra formazione nella Serie A 2020/21.

- L’Udinese è la formazione con la più alta percentuale di contrasti vinti in questo campionato (62%), mentre solo il Milan (9,52) vince più contrasti in media a partita della Lazio (9,5) in questa Serie A.

- Due dei quattro centrocampisti che da inizio 2021 vantano almeno tre gol segnati e almeno tre assist vincenti in Serie A giocano con Udinese (Rodrigo De Paul) e Lazio (Sergej Milinkovic-Savic). Gli altri due sono Ilicic e Zielinski.

- Ciro Immobile, nove gol in 11 partite di Serie A contro l’Udinese (7 con la maglia della Lazio e 2 con quella del Torino), non segna da cinque partite consecutive di campionato: è da maggio 2019 che non rimane almeno sei gare senza andare a segno nella competizione (sette in quel caso).

- I precedenti tra Inzaghi e Gotti sono tre, con una vittoria per il tecnico biancoceleste, un pareggio e una sconfitta.

- Contro l’Udinese Inzaghi ha vinto 7 dei 9 incontri totali oltre a un pareggio e una sconfitta. Senza storia anche il computo dei gol, con 17 reti realizzate e 5 incassate.

- Il bomber del confronto è Di Natale, autore di 12 gol contro la Lazio. Al secondo posto Beppe Signori a quota 8 seguito da Immobile e Iaquinta a 7.

- Sia Joaquin Correa che Francesco Acerbi hanno segnato il loro primo gol biancoceleste contro l'Udinese alla Dacia Arena. Lo hanno fatto nella stessa partita, quella del 26 settembre 2018 vinta 2-1 dai biancocelesti.

Pubblicato il 20/03