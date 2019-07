Calciomercato Lazio, ds Spal: "Per Lazzari siamo a buon punto". E su Petagna...

Lazzari è vicinissimo alla Lazio, il calciatore della SPAL molto probabilemente diventerà un elemento che andrà a rinforzare i biancocelesti. Lo ha specificato - ai microfoni di tuttomercatoweb.com - il ds dei ferraresi Davide Vagnati: ”Lazzari alla Lazio? Ne stiamo parlando, ci sono ancora delle situazioni da chiarire, e finché non ci sono le firme sul contratto non si può parlare di cosa fatta. A ogni modo siamo a un buon punto”. Il dirigente si è soffermato anche su Petagna, possibile obiettivo in caso di addio di Caicedo: “Il nostro mercato non è su Fares, che non pensiamo di dare via. La sostenibilità dell'azienda rientra nei nostri obiettivi, ma a essa va coniugata la salvezza: se Lazzari andasse via, difficilmente ci priveremo di altri importanti elementi. Salvo poi che non arrivi offerte che devono proprio essere irrinunciabili. Per Petegna vale lo stesso discorso fatto per Fares. Qualcuno, quando investimmo su Petagna, ci prese per pazzi, ma noi capimmo subito la gran voglia di fare che aveva: lui è stato bravo a dimostrarla, noi a fare l'investimento che si è poi rivelato giusto".

