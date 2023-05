Calciomercato Lazio, per Acerbi all'Inter ecco una contropartita: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Francesco Acerbi ha ritrovato se stesso all'Inter. Il difensore, però, è ancora di proprietà della Lazio, ma vorrebbe restare in nerazzurro. I due club si parleranno a fine campionato con i meneghini che, complice la situazione economica, non vorrebbero versare i quattro milioni previsti dall'accordo. Nell'affare potrebbe entrare a sorpresa una contropartita e il nome è assolutamente nuovo. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, Lotito avrebbe messo gli occhi su Giovanni Fabbian. Il ventenne sta facendo benissimo nella Reggina di Pippo Inzaghi e ha realizzato 8 reti in stagione. Si tratta di una mezz'ala destra con il vizio del gol che il patron biancoceleste vorrebbe inserire nell'affare con l'Inter che sono proprietari del cartellino.