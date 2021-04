Calciomercato Lazio, spunta Orkun Kökcü: gli agenti sono a Roma

Si avvicina l'estate e, oltre al caldo, un segnale indiscutibile dell'arrivo della bella stagione sono le trattative di calciomercato. La Lazio, pensando già alla prossima stagione, si è mossa in anticipo con l'acquisto di Kamenovic. Oltre alla difesa Tare pensa a sistemare anche il centrocampo ed ecco perché nelle prossime ore incontrerà l'entourage di Orkun Kökçü. Secondo quanto riferito da Radio Sei, il classe 2000 di proprietà del Feyenoord ha un contratto con gli olandesi fino al 2025, ma sogna palcoscenici importanti e per questo i suoi agenti sono a Roma per vedere se ci siano le possibilità di un trasferimento in biancoceleste. Il valore del cartellino si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro. I manager spingeranno affinché il Feyenoord lo lasci partire, ma al momento la trattativa è solo all'inizio. In passato il giocatore era stato adocchiato anche dalla Roma.

INDIZIO SOCIAL - La conferma della presenza del turco a Roma viene direttamente da Instagram: uno dei procuratori del centrocampista ha postato una Story all'aeroporto dove ha scritto: "Vediamo cosa succede in Italia".