Champions League, Lazio a Nyon: data, orario e dove vedere il sorteggio

Lazio qualificata agli ottavi di Champions League. Questo già si sapeva. I biancocelesti sono tra le migliori 16 squadre d'Europa e si presenteranno al sorteggio in seconda fascia avendo chiuso il girone alle spalle dell'Atletico Madrid. L'urna si terrà lunedì 18 dicembre alle 12:00 presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.

Come funziona il sorteggio? Le vincitrici dei gironi sono teste di serie che verranno accoppiate alle non teste di serie. Le uniche regole sono che nessuna squadra può affrontarne un'altra della stessa federazione nazionale e, inoltre, i club non possono affrontare quelli già affrontati nella fase a gironi. Non essendoci nessuna italiana nella prima fascia, la Lazio potrà affrontare tutte le teste di serie eccetto i Colchoneros.

Teste di serie: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, Barcellona.

Non teste di serie: Copenhagen, PSV, Napoli, Inter, Lazio, PSG, Lipsia, Porto.

Come guardare il sorteggio in diretta? Il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com, ma sarò visibile anche su Sky Sport (via app anche su Sky Go e Now Tv), su Prime Video e su Mediaset Infinity. Cerimonia disponibile anche in chiaro sul Canale 20 del digitale terrestre.

Quando si giocano gli ottavi di finale? Le sfide si disputeranno nel corso di quattro settimane. L'andata il 13/14/20/21 febbraio 2024, il ritorno il 5/6/12/13 marzo 2024.