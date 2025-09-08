DIRETTA | Israele - Italia 0-0: rete annullata ai padroni di casa
Qualificazioni Mondiali 2026, Gruppo I
Lunedì 8 settembre 2025, ore 20:45
Nagyerdei Stadion, Debrecen, Ungheria
ISRAELE (4-2-3-1): Da.Peretz, Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; E.Peretz, Do.Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. A disp.: O.Glazer, Nir On, Shlomo, Gandelman, Shua, Baribo, Mizrahi, Kanichowsky, Jehezkel, Turgeman, Blorian, Azoulay. Ct: Shimon.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean. A disp.: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Rovella, Raspadori, Calafiori, P. Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso, Maldini. Ct: Gennaro Gattuso.
Arbitro: Slavko Vincic; Assistenti: Klancnik - Kovacic; IV Uomo: Smajc; VAR: Dingert; AVAR: Stegemann
Marcatori: /
Ammoniti: /
Espulsi: /
Recupero: /
PRIMO TEMPO
9' - Padroni di casa costretti ad un cambio anticipato: Lemkin esce per un colpo alla schiena, al suo posto entra Shlomo
4' - Gol annullato ad Israele! Sugli sviluppi di un corner Donnarumma viene ostacolato da un avversario nell'area di porta e si spinge la palla in rete. Vincic fischia subito fallo.
3' - Occasione Israele! Dopo un rinvio sbagliato, Biton salta Donnarumma e prova a calciare verso la porta. Bastoni salva tutto.
1' - Fischio d'inizio, è partita Israele - Italia!
Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Israele - Italia, match valido per il Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo il convincente successo per 5-0 sull'Estonia che ha segnato il debutto di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, la Nazionale si prepara ad affrontare la selezione biancoblù, reduce dal 4-0 in trasferta inflitto alla Moldavia. Appuntamento alle 20:45 con il fischio d'inizio del match.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.