DIRETTA | Lazio Primavera - Bologna 0-0: fine primo tempo
PRIMAVERA 1 | 3ª giornata
Domenica 31 agosto 2025, ore 14:30
Stadio Mirko Fersini, Formello
LAZIO (4-3-3): Bosi; Calvani, Bordon, Bordoni, Ferrari; Cuzzarella, Farcomeni, Pinelli; Gelli, Sulejmani, Sana Fernandes. A disp: Giacomone, Ciucci, Battisti, Santagostino, Milillo, Trifelli, Canali, Montano, Carbone, Pernaselci, Cangemi. All.: Francesco Punzi
BOLOGNA: Happonen, Puukko, Barbaro, Ferrari, Castaldo, Lai, Francioli, Nesi, Armanini, Toroc, Tomasevic. A disp.: Franceschelli, Jaber, De Luca, Krasniqi, Mazzetti, Papazov, Castillo, Negri, Ndiaye, Tonin, Jaku. All.: Stefano Morrone
Arbitro: Gabriele Totaro (sez. Lecce); Assistenti: Fabrizi - Jorgji
Marcatori: /
Ammoniti: 29' Tomasevic, 40' Castaldo
Espulsi: /
Recupero: 2'
PRIMO TEMPO
47' - Finisce il primo tempo.
45' - Il direttore di gara assegna due minuti di recupero.
43' - Parata di Bosi! Toroc impensierisce il portiere biancoceleste con un tiro potente dalla distanza. Pugno duro di Bosi che respinge.
40' - Intervento duro di Castaldo su Gelli. Cartellino giallo.
36' - Ferrari ci prova sullo sviluppo di un corner. Tiro alto da fuori area che non impensierisce la retroguardia biancoceleste.
30' - Colpo di testa debole di Bordon su cross di Farcomeni. Palla che finisce lenta nelle mani di Happonen.
29' - Cartellino giallo per Tomasevic.
28' - Bologna pericoloso! Ci prova Castaldo con un potente tiro da fuori area. Palla che finisce fuori di poco.
26' - Cooling Break. Più Lazio che Bologna in questo primo quarto di gara.
25' - Il Bologna ci prova da palla inattiva. Colpo di testa in area di rigore, troppo debole per impensierire Bosi.
22' - Sana Fernandes entra in area e tenta il tiro a giro. Conclusione deviata che impensierisce il portiere avversario, ma la palla respinta lateralmente.
17' - Sana Fernandes si accentra e tenta il tiro da fuori area. Palla alta, sarà rimessa dal fondo per il Bologna.
15' - Ci prova Armanini da fuori area. Palla ampiamente a lato.
8' - Happonen dice no a Gelli! Lazio vicinissima all'1-0 con un tiro da distanza ravvicinata. Parata del portiere del Bologna.
6' - Ci prova Sana Fernandes! Accelerazione e mancino verso la porta, tiro respinto in calcio d'angolo.
4' - Il Bologna si fa vedere dalle parti di Bosi con un cross da calcio di punizione, ma la Lazio è attenta e respinge.
2' - Subito aggressiva la Lazio che sugli sviluppi di un calcio d'angolo tenta di impensierire la retroguardia rossoblu.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Simone Locusta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio - Bologna, gara valida per la terza giornata del campionato di Primavera 1. Reduce da due ko nelle prime due gare, la formazione di Punzi ha voglia di riscatto a proverà a fare i primi punti della propria stagione contro i rossoblù, attualmente a quattro punti in classifica.