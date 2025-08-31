PRIMAVERA | Lazio - Bologna: le formazioni ufficiali
Dopo i passi falsi delle prime due giornate, la Lazio Primavera ospita il Bologna al Fersini in cerca di riscatto. Ancora fermi a zero punti, i biancocelesti di Punzi proveranno a muovere la loro classifica contro i rossoblù, che in caso di vittoria andrebbero andrebbero al primo posto. Di seguito le formazioni ufficiali del match scelte dai due tecnici.
LAZIO (4-3-3): Bosi; Calvani, Bordon, Bordoni, Ferrari; Cuzzarella, Farcomeni, Pinelli; Gelli, Sulejmani, Sana Fernandes. A disp: Giacomone, Ciucci, Battisti, Santagostino, Milillo, Trifelli, Canali, Montano, Carbone, Pernaselci, Cangemi. All.: Francesco Punzi
BOLOGNA: Happonen, Puukko, Barbaro, Ferrari, Castaldo, Lai, Francioli, Nesi, Armanini, Toroc, Tomasevic. A disp.: Franceschelli, Jaber, De Luca, Krasniqi, Mazzetti, Papazov, Castillo, Negri, Ndiaye, Tonin, Jaku. All.: Stefano Morrone
