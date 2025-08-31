Lazio, serve ritrovare la via del gol: il dato che fa ben sperare

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha l'obbligo morale di rialzarsi dopo la brutta figura di Como. "Non possiamo essere questi", è un concetto ribadito più volte da Maurizio Sarri in conferenza stampa. Un concetto che rende ottimista il tecnico, è difficile raccogliere dei numeri peggiori di quelli contro gli uomini di Fabregas, la speranza è che ora si possa solo fare meglio.

Contro il Verona, Sarri vorrà risposte da tutti, ma soprattutto dagli attaccanti. Il reparto offensivo deve dare quel quid in più, Dia e Castellanos hanno fatto troppo poco nel precampionato. La Lazio ha un problema di gol, ma la squadra di Zanetti può essere l'avversario giusto per sbloccarsi: come riporta il Corriere dello Sport, in 22 delle ultime 23 sfide contro il Verona in Serie A (51 reti biancocelesti nel periodo, 2.2 di media) i biancocelesti sono rimasti a secco di gol solo il 5 febbraio 2020 nel periodo (0-0 in quel caso).

