FORMELLO - Lazio, Sarri pensa a due cambi: Marusic in pole
FORMELLO - Due cambi rispetto alla formazione schierata nell’esordio di domenica scorsa. La prima modifica a centrocampo, con Rovella che dovrebbe prendere il posto di Cataldi in regia. L’avvicinamento alla gara al Sinigaglia dell’ex Monza era stato caratterizzato dal doppio viaggio Roma-Como a causa della nascita della figlia.
Ai suoi lati, salvo sorprese, saranno confermati Guendouzi e Dele-Bashiru. Sarri sembra intenzionato a dare nuova fiducia al nigeriano. In difesa l’altro possibile avvicendamento: Marusic favorito su Lazzari per chiudere la linea a quattro con la coppia Gila-Provstgaard al centro e Tavares sulla sinistra. Romagnoli deve scontare il secondo turno di squalifica.
Davanti stesso tridente di una settimana fa: Cancellieri, Castellanos e Zaccagni con Dia, Noslin e soprattutto Pedro pronti a entrare a gara in corso. Ancora indisponibili Patric (lesione), Isaksen (riatletizzazione dopo la mononucleosi) e Vecino (problemi muscolari) oltre a Gigot, ormai completamente fuori dal progetto. La sosta li riconsegnerà a disposizione.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Belahyane, Basic, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.
Pubblicato il 30/08