Serie A | Non solo la Lazio: ecco le altre tre partite in programma

Prosegue la seconda giornata di Serie A. Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato, oggi sono in programma quattro partite. Non solo la Lazio, che affronterà in serata il Verona all'Olimpico. Nel pomeriggio, con fischio d'inizio alle 18.30, sia Torino-Fiorentina che Genoa-Juventus. I granata di Baroni devono rifarsi dopo il pesante 5-0 rifilato dai nerazzurri di Chivu, mentre la Viola non è andata oltre il pareggio all'esordio contro il Cagliari.

Al Ferraris, invece, arriverà una Juventus che vorrà subito fare il bis dopo la vittoria della prima giornata contro il Parma, e un Genoa che non ha siglato né subito gol con il Lecce. Alle 20.45 toccherà, oltre alla Lazio, a Inter e Udinese, che si affronteranno a San Siro, i nerazzurri con la determinazione nel confermare le buone risposte dell'esordio; i bianconeri alla ricerca della prima vittoria dopo l'1-1 col Verona.

