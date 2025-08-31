Lazio - Roma, Il Messaggero: "Ipotesi derby di mattina"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alla ripresa del campionato, dopo la sosta, ci sarà la sfida contro il Sassuolo e poi il derby. Stracittadina che, con tutta probabilità, si giocherà in orario mattutino, alle 12.30. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive starebbe valutando concretamente quest'ipotesi e nulla di fatto lascerebbe intendere un ripensamento o un cambio sull'orario, al contrario.

L'orario anticipato non comporterebbe ostacoli neanche dal punto di vista dei calendari calcistici visto che le due squadre non hanno impegni nei giorni precedenti - la Roma giocherà il suo primo match in Europa League mercoledì 23 o giovedì 24 settembre, ben distante dal derby.

Per comprendere l'origine dell'anticipo all'orario mattutino si deve tornare alla stracittadina dello scorso aprile. In quell'occasione, col derby giocato in orario serale, ci furono svariati scontri prima del fischio d'inizio. L'ufficialità - tuttavia - è attesa entro il cinque settembre. Dopodiché seguiranno le riunioni tecniche che disporranno i servizi per l'ordine pubblico e l'accesso delle due tifoserie.

