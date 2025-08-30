Italia, i convocati di Gattuso: la scelta su Rovella e Zaccagni
Ecco i convocati di Gattuso. Il nuovo ct dell'Italia ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte alle gare di settembre contro Estonia e Israele, valide per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Nell'elenco sono presenti due giocatori della Lazio, ovvero Rovella e Zaccagni. Di seguito tutti i nomi.
La lista dei 28 convocati del Ct Gennaro Gattuso per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) August 29, 2025
https://t.co/CnCHQxRXLT#Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/UFSKLXjBrP
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.
Pubblicato il 29/08