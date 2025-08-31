Verona, quanti problemi allo Stadio Olimpico: contro Lazio e Roma...
RASSEGNA STAMPA - Dopo il pareggio all'esordio contro l'Udinese, Paolo Zanetti vorrà affrontare la trasferta dell'Olimpico con un atteggiamento diverso. Cercherà di sfruttare le difficoltà messe in evidenza dalla Lazio a Como per sfatare quello che ormai è definibile un vero e proprio tabù: come riporta il Corriere dello Sport, il Verona viene da sei sconfitte su sei contro Lazio e Roma allo Stadio Olimpico.
