Lazio, Lotito conferma l'accordo per lo sponsor: "Stiamo definendo..."
Arrivano buone notizie per il nuovo sponsor della Lazio. Sui social sta girando il video di uno scherzo telefonico al presidente Lotito, che è stato approcciato per una presunta sponsorizzazione da un gruppo di tifosi. Alla richiesta, però, il patron ha frenato subito spiegando la situazione attuale delle trattative: "Noi stiamo già definendo, stiamo chiudendo la cosa". Una conferma assoluta da parte del numero uno biancoceleste: l'accordo sembra ormai vicinissimo.
Pubblicato il 29/08