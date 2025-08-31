Lazio - Verona, al via le iniziative SHARE THE GOOD e QUIET ROOM: i dettagli
"La S.S. Lazio comunica le iniziative previste per la partita interna contro l'Hellas Verona (20:45).
SHARE THE GOOD
Come in tutte le gare interne, volontari delle Associazioni Alimentare di Roma, Banco Alimentare del Lazio, Croce Rossa Roma Capitale e la Comunità di Sant’Egidio e volontari della Fondazione Lazio saranno presenti nei tre punti dello stadio (via dei Gladiatori - Obelisco - Via Nigra, verso Piazzale Dodi) per accogliere i tifosi che vorranno donare alimenti a favore delle persone meno abbienti. Il progetto è patrocinato dall’Assessorato alle politiche sociali di Roma. La seguente attività avrà inizio alle ore 17:30 per terminare poco prima del fischio d’inizio di Lazio-Hellas Verona, in programa alle 20:45.
QUIET ROOM
In occasione della gara odierna, verrà ospitata in Quiet Room l’Associazione X FRAGILI per la visione della partita".