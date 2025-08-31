Lazio - Verona, una prima da 40.000 tifosi. Ma Lotito non ci sarà

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La partita dei tifosi inizierà prima del vero fischio d'inizio. Presenza e contestazione: la Nord ha annunciato la sua marcia d'avvicinamento alla sfida col Verona. Alle 19.30 partirà un corteo in direzione Olimpico per far sentire la propria voce e soprattutto il dissenso nei confronti della società. A proposito di Lotito, questa sera non seguirà la partita in Tribuna Autorità. Non è prevista la sua presenza allo stadio. Ad agosto è solito concludere il suo periodo di riposo a Cortina, rientrando a Roma direttamente nel mese di settembre. Il corteo precederà l'esordio casalingo e seguirà la manifestazione di metà luglio, andata in scena lungo i Fori Imperiali. Per oggi, come anticipato nella serata di ieri, sono previsti almeno 40 mila spettatori: alla quota degli abbonati, si sono aggiunti più di 11 mila biglietti staccati per la gara di oggi. Faranno da cornice al ritorno di Sarri, che aveva concluso la prima esperienza alla Lazio dopo la sconfitta interna contro l'Udinese. Era l'11 marzo del 2024, è passato già un anno e mezzo.

I numeri sugli spalti, a maggior ragione, saranno un motivo in più per spezzare il tabù Olimpico. La Lazio, in tutto il 2025, ha vinto soltanto una delle 10 partite giocate in casa in campionato. Si tratta sempre del successo sul Monza. Per il resto, sette pareggi e due sconfitte. Non è andata meglio in Europa League: vittoria con la Real Sociedad a gennaio, il pari col Plzen a marzo e poi la serata shock di aprile col Bodo/Glimt. Una maledizione iniziata con l'assenza di Olympia - l'ultimo volo risale al 10 gennaio -, da lì sono aumentate le difficoltà interne della Lazio. E proprio relativamente all'aquila, si attendono novità sulla sostituzione e il nuovo falconiere.

