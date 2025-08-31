Lazio, tutti contano su Zaccagni: il Verona è la sua vittima preferita

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni deve prendersi la Lazio sulle spalle. Non solo è il capitano della squadra, ma è anche il leader tecnico, colui che è in grado di creare una giocata da zero. In pochi sono come lui, forse solo Pedro. Rappresenta l'unica speranza a cui aggrapparsi: in una rosa fatta di quantità, l'unico spiraglio di luce è rappresentato da quella poca qualità che è presente.

Inoltre, tutti si aspettano di più dal capitano biancoceleste. Anche Sarri. "Zaccagni sa come la penso, per me può raggiungere la doppia cifra tutti gli anni, se non ci riesce vuol dire che sbaglia qualcosa. Attacca poco gli spazi e poco l’area, in questo può migliorare", queste le parole del tecnico in conferenza stampa.

Zaccagni è reduce da mesi deludenti, anche a causa di guai fisici che non l'hanno messo in condizione di dare tutto. Sono stati mesi complicati anche per il resto della squadra, ma ora serve ripartire e per farlo ci si affida al calciatore più rappresentativo e prolifico. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, Zaccagni non solo torna ad affrontare la squadra del suo passato, ma anche la sua vittima preferita. il Verona è la squadra contro cui Zac ha preso parte a più gol in Serie A: 7 (3 reti e 4 assist).

