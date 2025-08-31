Lazio-Verona, squadre opposte a confronto: il dato su ammonizioni ed espulsioni

Questa sera la Lazio scenderà in campo contro l'Hellas Verona nella seconda partita di campionato. A dirigere il match dello Stadio Olimpico sarà Daniele Crezzini, arbitro alla sua seconda partita in Serie A. In vista di questo appuntamento, sul proprio canale YouTube, Gianpaolo Calvarese - direttore d CalVar.com - ha snocciolato alcuni dati 'arbitrali' molto interessanti sulla Lazio e sull'Hellas Verona, partendo dalla scorsa stagione.

I NUMERI SULLA LAZIO E SUL VERONA - La Lazio è la squadra che nella passata stagione ha causato più cartellini in Serie A. Nel campionato 2024/2025 ha ottenuto 115 gialli in favore, venti di più del Bologna secondo a 95. Il giocatore che ne ha causati di più dei biancocelesti è stato Mattia Zaccagni che, tra dribbling e fine a rientrare, si è conquistato numerosi falli e ha causato 18 ammonizioni per gli avversari, tre in più di Gustav Isaksen (15) e otto rispetto a Castellanos (10).

Un dato, quello sulla Lazio, che diventa ancor più evidenti si guardano i cartellini rossi. Sono stati 14 i giocatori avversari espulsi contro la Lazio nella scorsa stagione, il doppio della Fiorentina, seconda a quota 7. Questa sera, allo Stadio Olimpico la Lazio affronterà una formazione esattamente opposta a lei. Nel 2024/2025 l'Hellas Verona è stata la squadra più ammonita (97 cartellini gialli ricevuti) e la più espulsa (9 rossi). Il giocatore più ammonito è stato Duda, oggi non più alla corte di Zanetti.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.