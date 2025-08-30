Calciomercato Lazio | Gigot non andrà al Siviglia: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nonostante l'interesse - confermato anche dalla Spagna -, nonostante sia sfumata l'alternativa Diego Carlos: Samuel Gigot non andrà al Siviglia. A riportare la notizia è stato Il Messaggero, sull'edizione odierna del quotidiano. Stando a quanto si legge, infatti, sarebbero svanite le possibilità di vedere il centrale francese lasciare la Lazio per approdare alla corte di Matias Almeyda. Dopo aver rifiutato Cremonese e Cagliari, il classe 1993 sembrerebbe non andare neanche in Spagna con il suo futuro che continua a farsi sempre più incerto.
