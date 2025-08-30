Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Gigot al Siviglia? Che assist del Como!"

CALCIOMERCATO LAZIO - Trova conferma in Spagna la notizia dell'interessamento del Siviglia nei confronti di Samuel Gigot. Il centrale francese, in uscita dalla Lazio, è finito nel mirino di molti club esteri, dopo aver rifiutato Cremonese e Cagliari come destinazioni, e tra queste ci sarebbe anche il club andaluso, allenato da Matias Almeyda, alla ricerca di un rinforzo per il proprio reparto difensivo. I nomi sulla lista del tecnico sono due.

L'ALTERNATIVA A GIGOT - Il primo è il già citato Gigot, l'altro è, o meglio, era quello di Diego Carlos. Stando a quanto riporta il portale iberico elcorreoweb.ex, difensore brasiliano, che ha vestito la maglia del Siviglia dal 2019 al 2021, aveva attirato il gradimento del tecnico argentino per la fisicità, per la tenacia e per la sua spiccata capacità di marcare a uomo il diretto avversario. Caratteristiche che si ritrovano nel gioco di Almeyda e che sono presenti anche sulla carta d'identità di Gigot.

UN FAVORE DAL COMO - In questo senso, fare un assist alla Lazio è stata la stessa squadra che domenica scorsa ha rovinato il suo esordio in campionato. Nelle scorse ore, infatti, il Como ha chiuso per il trasferimento di Diego Carlos dal Fenerbahce, costringendo il Siviglia a spuntare il suo nome dalla lista e a lasciare Gigot come unico potenziale obiettivo. Nelle prossime ore sono attesi degli aggiornamenti in merito alla trattativa, in attesa che il club andaluso risolva anche la grana dei tesseramenti. Fino a questo momento, infatti, gli spagnoli non sono riusciti ancora a tesserare il nuovo portiere Odysseas e l'ex Chelsea Azpilicueta, arrivato in città lo scorso venerdì.

