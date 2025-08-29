Calciomercato Lazio | Gigot verso la Liga? L'indiscrezione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca sempre meno alla fine della sessione di calciomercato. In assenza di operazioni in entrata, nelle ultime ore ci si sta dedicando alle uscite. Tra tutte, quella di Samuel Gigot. Sul francese c'era stato prima l'interesse della Cremonese, a cui però aveva fatto seguito il suo 'no'. Poi, anche il Cagliari aveva fatto un pensierino sul francese ex Marsiglia. E ora si è aggiunta un'ultima squadra: il Siviglia.

L'indiscrezione è stata riportata dall'esperto di calciomercato, Matteo Moretto. "Il Siviglia sta lavorando sul profilo di Samuel Gigot, centrale difensivo della Lazio", si legge sul suo profilo X. Vale la pena ricordare che dopo i problemi alla schiena, il francese non è mai tornato ad allenarsi col resto dei compagni. Probabilmente, anche per salvaguardarsi in vista dell'inizio di una nuova esperienza.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.