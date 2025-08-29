Calciomercato Lazio | Gigot, ci prova anche il Cagliari: la sua risposta

RASSEGNA STAMPA - Opzioni per restare in Italia. Non solo la Cremonese: anche il Cagliari si è fatto avanti per Gigot, come riportato da Il Messaggero. Difficile però che il francese possa giocare ancora in Serie A, è in uscita dalla Lazio e preferirebbe andare all'estero. Su di lui ci sono il Rizespor, altri club turchi, il Paok in Grecia, Dubai e il Qatar. Nei prossimi giorni si attendono novità sul suo futuro: sicuramente partirà, non si sta nemmeno allenando a Formello per evitare intoppi con altri infortuni.

