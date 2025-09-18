ESCLUSIVA - Lazio, Basta e il derby alle 12:30: “È strano, ma meglio così. Il mio gol..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Torna il derby della Capitale alle 12:30. Quello di domenica tra Lazio e Roma sarà il secondo precedente della storia all’ora di pranzo, dopo il primo datato 30 aprile 2017, più di otto anni fa. In quell'occasione i biancocelesti di Inzaghi hanno avuto la meglio sui giallorossi di Spalletti grazie alla doppietta di Keita Baldé e alla rete di Dusan Basta (1-3, ndr.). “Quella partita per me è la cosa più bella ed emozionante che ho vissuto con la maglia biancoceleste, un’emozione unica e inspiegabile”, ha rivelato proprio l’ex terzino intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni. Un ricordo indelebile che ancora oggi porta nel cuore: “È praticamente l’unico gol che ho segnato con la Lazio, fino a quel giorno ne avevo fatto uno solo in Coppa Italia all’esordio (7-0 contro il Bassano Virtus nell’estate del 2014, ndr.). Prima di arrivare a Roma ne facevo sempre 2-3 ogni anno, poi molto meno. Mi ripetevo continuamente: ‘Dovrei riuscire a segnare un gol importante’. E così è stato”.

Il fatto che una gara così importante si giochi a un’orario diverso dal solito porta sicuramente a un cambiamento nella preparazione: “È un po’ strano”, ci ha rivelato Basta. “Ma secondo me è meglio perché si gioca subito e non si pensa tutto il giorno alla partita che ti leva tante energie. Invece così si va subito in campo e via. E poi a me personalmente portava sempre bene giocare alle 12:30”. A qualsiasi ora si giochi, comunque, l’avvicinamento al derby è sempre speciale e unico: “La settimana è particolare, c’è sempre un po’ più di tensione rispetto alle altre gare di campionato. In questi giorni è meglio prepararsi in pace, stare il più possibile con la famiglia e uscire poco. In tutta la città si parla solo della partita e non aiuta”. E dentro al campo, ovviamente, l’atmosfera è pazzesca: “È uno spettacolo vero vedere tutti i tifosi laziali in Curva Nord e lo stadio pieno. Si gioca a calcio per queste emozioni, è una cosa fantastica”, ha aggiunto il serbo.

Sulla panchina biancoceleste domenica si rivedrà Sarri, che ha ‘giocato’ (e vinto) l’ultimo derby il 10 gennaio 2024 in Coppa Italia contro Mourinho: “Sarri sa fare benissimo il suo lavoro da allenatore e sono sicuro che preparerà la partita contro la Roma nel minimi dettagli”, ha spiegato Basta, positivo e fiducioso per il suo ritorno. Anche se il mercato bloccato quest’estate ha influito molto nella costruzione della squadra: “È stato un duro colpo, ma sono sicuro che la Lazio troverà le forze dentro il gruppo per fare una buona stagione. Domenica sarà importantissimo vincere per ritrovare il passo giusto e prendere un po’ di entusiasmo”. Per avere la meglio sulla Roma, l’ex terzino della Lazio punta su un uomo solo, tra l’altro un vecchio compagno e amico: “L’eroe del derby può essere Adam! (Marusic, ndr.). Può succedere di tutto”. E come ogni stracittadina, non ci sono favoriti: "Non importa chi è più in forma o qual è la squadra migliore, nessuno parte più avanti. È uno spettacolo. Spero che il risultato di domenica sia uguale all’ultimo derby giocato a quell’ora e che quindi vinca la Lazio”, l'augurio speciale di Dusan Basta alla squadra di Sarri.

