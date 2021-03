FORMELLO - Lazio, differenziato sul campo per Luiz Felipe. Caicedo e Fares in gruppo

Luiz Felipe corre, brucia le tappe e fatica sotto al sole. Doppia seduta addirittura per il centrale brasiliano, che stamattina si è allenato sulla sabbia al mare, nel pomeriggio è invece sceso in campo a Formello svolgendo un differenziato in scarpe da ginnastica. Non più solo palestra quindi per lui, che adesso testa come reagisce la caviglia agli sforzi. Ci vorranno almeno un paio di settimane comunque per rivederlo in gruppo insieme ai compagni. Per il resto Inzaghi può contare sull'intero gruppo, in attesa del rientro dei nazionali. Anche Caicedo e Fares confermano i loro progressi svolgendo l'intera seduta. Riscaldamento, mobilità sugli ostacoli alti, torello, allunghi, possesso palla, partitella. Le prove tattiche in vista dello Spezia scatteranno solo nei prossimi giorni, quando la rosa sarà al completo. Domani allenamento previsto nella mattinata.