Lazio, il punto sugli infortunati: atteso il rientro di Pedro e Vecino
RASSEGNA STAMPA - Lo stop di Lazzari per un problema al polpaccio, lo stesso che lo aveva costretto al cambio ad aprile a Genova, può tenere il terzino lontano dal terreno di gioco per le sfide contro Sassuolo e Roma, se non anche oltre. Una defezione in più per Sarri, che però può contare su qualche recupero.
Dopo aver tirato un sospiro di sollievo per Marusic, scrive Il Messaggero, l’allenatore biancoceleste attende oggi il rientro in gruppo di Vecino e Pedro. L’uruguaiano, fermo dall’8 agosto per un fastidio legato a una vecchia cicatrice al flessore, manca da oltre un mese e verrà gestito con cautela, soprattutto in vista del derby. Situazione simile per Isaksen, ormai rientrato stabilmente con i compagni, mentre per Patric i tempi saranno più lunghi: tra l’operazione alla caviglia e uno stiramento al retto femorale, lo spagnolo dovrà ancora lavorare per ritrovare la condizione.
