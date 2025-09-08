Sassuolo - Lazio, le probabili formazioni: torna Romagnoli e non solo

Archiviata la sosta per le Nazionali, si torna in campo. Per la terza giornata di campionato, la Lazio fa visita al Sassuolo di Fabio Grosso. In porta Sarri riparte da Provedel, ancora titolare come successo contro Como e Verona. In difesa torna Romagnoli, che ha scontato le due giornate di squalifica. Prende il posto di fianco a Gila al centro, con Provstgaard in panchina. Resta fuori ancora Patric, proverà a esserci per il derby. Come terzini partono avanti Marusic e Nuno Tavares su Hysaj e Pellegrini; out invece Lazzari per un problema al polpaccio. A centrocampo spazio ancora al tridente composto da Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru, con Vecino che con ogni probabilità dovrebbe tornare tra i convocati. In attacco solo panchina per Isaksen, che ha ripreso a lavorare con il resto del gruppo. Sarà ancora il turno di Cancellieri sulla destra dal primo minuto, con Castellanos e Zaccagni (che ha preso una botta alla caviglia sinistra con l'Italia, non preoccupa) a completare il reparto.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vrancx, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Lauriente. All.: Grosso.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Pellegrini, Provstgaard, Cataldi, Vecino, Belahyane, Isaksen, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.