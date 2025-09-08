Israele - Italia, le formazioni ufficiali: la scelta su Rovella
Archiviato il 5-0 rifilato all’Estonia a Bergamo, l’Italia di Gattuso torna in campo contro Israele, reduce dal 4-0 ottenuto venerdì in Moldavia. Gli azzurri non hanno alternative: servono i tre punti per tenere vivo il cammino verso la fase finale e scongiurare l’incubo già vissuto nelle ultime due campagne di qualificazione. Di seguito le formazioni ufficiali del match. che scenderanno in campo lunedì:
ISRAELE (4-2-3-1): Da.Peretz, Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; E.Peretz, Do.Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. A disp.: O.Glazer, Nir On, Shlomo, Gandelman, Shua, Baribo, Mizrahi, Kanichowsky, Jehezkel, Turgeman, Blorian, Azoulay. Ct: Shimon.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean. A disp.: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Rovella, Raspadori, Calafiori, P. Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso, Maldini. Ct: Gennaro Gattuso.
