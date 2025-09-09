Lazio, senti Mattei: "Milinkovic? Magari con un piccolo sforzo. Su Simic..."
Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, ha parlato delle voci di un possibile arrivo a gennaio di Jan-Carlo Simic, giovane centrale dell'Anderlecht, ma non solo. Ecco di seguito le sue parole:
“Milinkovic-Savic? Magari con un piccolo sforzo economico (sorride, ndr). Simic non lo conosco, quindi non posso parlare del giocatore. Costerebbe 12 milioni e la Lazio, al momento, deve fare operazioni a costo zero: chi può vendere per incassare 12 milioni? La Lazio ha venduto solo Tchaouna e 5-6 calciatori sono parcheggiati a Formello; la Lazio continua a pagare ingaggi che pesano. Si trovano soluzioni estemporanee che bastano a tamponare per un breve periodo. Il calcio sta andando avanti e la Lazio è ferma. Gestione Lazio o gestione Roma? Un miliardo di euro di differenza”.